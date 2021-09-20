Стефано Пиоли: «Милан» находится на том уровне, чтобы побеждать в каждом матче

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после гостевой ничьей с туринским «Ювентусом» в рамках четвертого тура серии а выразил мнение, что его команда способна одерживать победу в каждом матче.

«Как и всегда, «Милану» хватает желания, характера, решимости и упорства, поэтому мы продолжали добиваться победы на протяжении всего матча. Теперь мы должны осознавать, что находимся на этом уровне, и должны идти к победе до самого конца», - приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, что на гол нападающего хозяев Альваро Мораты (4-я минута) гости ответили точным ударом Анте Ребича (76).

«Старая сеньора» набрала два очка и поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а «россонери» с дестью очками занимает вторую строчку.

22 сентября «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», а «Милан» примет «Венецию».