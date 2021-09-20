Радимов не считает потерей для «Спартака» отсутствие Соболева в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«И у тех, и у других есть потери. Что Фернандес, что Зобнин - очень важные игроки. Не считаю потерей Соболева. Сегодняшнего Соболева - точно. А вообще, если человек не проходит в стартовый состав команды, которая на восьмом-девятом месте - не думаю, что это потеря», - приводит слова Владислава «Известия».

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После семи туров в РПЛ армейцы с десятью очками располагаются на восьмой позиции, опережая красно-белых по дополнительным показателям.