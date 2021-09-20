«Ну давайте водки еще дадим». Карпин запретил игрокам сборной России употреблять алкоголь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказа, что запретил игрокам национальной команды употреблять алкоголь.

«Да, запретил. Почему? Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились. Когда игры через два на третий - нет. Если бы у нас была игра первого и седьмого, тогда может быть», - приводит слова Карпина «СЭ».

Напомним, под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле победила команду Мальты (2:0).

К слову, подопечные Карпина, набрав 13 очков после шести матчей в квалификации ЧМ-2022, занимают второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.