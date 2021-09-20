«Ростов» выразил соболезнования семьям пострадавшим в Пермском государственном университете

Пресс-служба ФК «Ростов» опубликовала соболезнования семьям пострадавших в трагедии, случившейся в Пермском государственном университете.

«Пермь, скорбим вместе с вами Сегодня произошла чудовищная трагедия в Пермском государственном университете. В результате стрельбы погибли и пострадали люди. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении клуба.

Пермь, скорбим вместе с вами



Сегодня произошла чудовищная трагедия в Пермском государственном университете. В результате стрельбы погибли и пострадали люди.



Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. pic.twitter.com/zw5uly8s01 — Football Club Rostov (@rostovfc) September 20, 2021

По информации RT, нападавшим оказался студент, он задержан. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В Минздраве уточнили, что ранения при нападении на учебное заведение получили 14 человек.