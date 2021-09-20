«Даже мертвые должны вставать и играть». Быстров - о дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Шансы равны. Не стоит смотреть, как команды играли до этого. Каждое отдельное дерби - это своя история. Даже мертвые должны вставать и играть, все-таки это дерби. К ним ребята относятся совершенно по-другому, нежели к обычному рядовому матчу», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После семи туров в РПЛ армейцы с десятью очками располагаются на восьмой позиции, опережая красно-белых по дополнительным показателям.