Карпин не согласился с позицией Путина относительно лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился с позицией президента РФ Владимира Путина относительно лимита на легионеров в РПЛ.

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет, зависит уж точно не от меня», - приводит слова Карпина «СЭ».

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов проголосовало за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

Действующий в данный момент в чемпионате России лимит по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все заявленные легионеры могут находиться на поле.