«Дерби! Вперед, «Спартак»!» Крал поддержал бывшую команду перед матчем с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал, ныне выступающий за лондонский «Вест Хэм», поддержал свою экс-команду перед московским дерби с ЦСКА.
«Дерби! Вперед, «Спартак»!» - написал Крал в своем твиттере.
Derby game!🔥 Вперёд Спартак!🔴⚪️✊🏽 @fcsm_official https://t.co/4wyXVaDCIx— Alex Král (@alexkralcz) September 20, 2021
Матч ЦСКА - «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.