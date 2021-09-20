Карпин считает, что у него не возникнет проблем в случае вызова Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него не будет никаких проблем во взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой в случае его вызова в национальную команду.

«Буду ли чувствовать напряжения? Вы будете чувствовать напряжение. Я - нет», - приводит слова Карпина «СЭ».

Напомним, на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022 Дзюба в сборную России не вызывался.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 сентября, Карпин объявит расширенный состав на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.