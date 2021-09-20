Матчи чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми

Сегодня, 20 сентября, матчи восьмого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди. Российская премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших», — говорится в сообщении лиги в Telegram.

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался студент, он задержан и получил тяжелое ранение. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В Минздраве уточнили, что ранения при нападении на учебное заведение погибли восемь человек.