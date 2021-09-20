Дзюба, Глушаков и Агаларов попали в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Российский футбольный союз опубликовал список игроков, которых главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал на отборочные матчи национальной команды в октябре.

Примечательно, что в национальную команду вернулись нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков. Также впервые вызов в сборную получил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов из «Уфы» и вингер самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).