Карпин прокомментировал вызов Глушакова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, почему полузащитник «Химок» Денис Глушаков был включен в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что в последних четырех турах РПЛ 34-летний россиянин забил пять голов в составе подмосковного клуба.

– Он ветеран, тут считать ничего не надо. Что изменилось? Он продолжает показывать хороший уровень готовности, подкрепленный голами. Плюс сыграла свою роль потеря Зобнина. Хотя, будь он здоров, тоже попал бы в заявку, – сказал Карпин во время пресс-конференции.

Добавим, что в общей сложности Глушаков отыграл за сборную России 57 матчей, отличившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Последняя игра футболиста в футболке национальной команды состоялась 23 марта 2018 года – тогда хавбек вышел в стартовом составе против Бразилии (0:3) в рамках товарищеской встречи.

Подопечные Валерия Карпина проведут в октябре два матча в рамках квалификации на мировое первенство в Катаре. 8 октября в Казани российская сборная сыграет против Словакии, а спустя три дня в Мариборе встретится со Словенией.