Сергей Корниленко: Мы ожидали, что Зиньковский получит вызов в сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением по поводу включения флангового полузащитника команды Антона Зиньковского в расширенный список сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что вызов 25-летнего хавбека в национальную команду стал дебютным для футболиста в своей карьере.

– Мы ожидали, что он получит вызов. Мы очень рады за Антона, но, в первую очередь хотели бы, чтобы он был не только в расширенном списке, но и в основном. Тогда мы обрадуемся вдвойне. Есть ли шанс у Антона попасть в основной список? Да, шансы есть у всех. Политика Карпина – кто играет, тот и вызывается. Вызов Глушакова, Агаларова и Дзюбы в очередной раз это доказывают, – цитирует Корниленко Sport24.ru.

Напомним, Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» он присоединился в январе 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах РПЛ, отличившись тремя результативными передачами.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.