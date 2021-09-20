Роман Терюшков: Эмоционально Глушаков готов к выступлениям за сборную России, несмотря на возраст

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о попадании центрального полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ 34-летний хавбек отличился шестью забитыми мячами в восьми матчах. В данный момент футболист делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

– Он эмоционально готов, несмотря на возраст. У него есть самоотдача, желание и опыт. Это футболист, который находится в хорошей форме. Всегда в команде должен быть мастер, у которого есть опыт выступления за сборную. Он должен привнести уверенность в команду национальной сборной, – приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в последний раз Глушаков выходил в составе сборной России 23 марта 2018 года – тогда хавбек сыграл 63 минуты против Бразилии (0:3) в рамках товарищеской встречи. Всего на счету игрока 57 проведенных матчей за национальную команду.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.