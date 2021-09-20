Денис Глушаков: Попадание в сборную России всегда было одной из моих основных целей в карьере

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от своего вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Сегодня стало известно о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 34-летнего хавбека в расширенный состав сборной.

– Безумно рад снова получить вызов в сборную, благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало еще больше. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме – физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер, – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ Глушаков отличился шестью забитыми мячами в восьми матчах. В данный момент футболист делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.