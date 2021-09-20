«Урал» – «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч восьмого тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.
Отметим, что главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы).
На данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Уральцы располагаются на последней, 16-й строчке с двумя очками.