Ловрен и Уремович получили вызов в сборную Хорватии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии опубликовала список игроков, вызванных в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
По информации источника, в составе сборной оказались два футболиста, представляющие клубы РПЛ. Речь идет о центральных защитниках Деяне Ловрене («Зенит») и Филипе Уремовиче («Рубин»).
Также отмечается, что центральный полузащитник «Динамо» Никола Моро вошел в резервный список команды Златко Далича.
Напомним, 8 октября сборная Хорватия сыграет в гостях против Кипра, а спустя три дня проведет домашнюю встречу против Словакии.
После шести туров хорваты занимают первое место в турнирной таблице группы Н, набрав 13 очков. На второй строчке располагается сборная России.
📝 #Croatia head coach @DalicZlatko presents the squad for October @FIFAWorldCup qualifiers! 🟥⬜️#BeProud #WCQ #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/HU7Lue1zw7— HNS (@HNS_CFF) September 20, 2021