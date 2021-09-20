Ловрен и Уремович получили вызов в сборную Хорватии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Глушаков и Дзюба снова вместе. Почему от состава Карпина на Словакию и Словению веет надеждой и безнадегой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.