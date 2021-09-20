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20 сентября 15:54
автор: Владислав Корегин

Головин признан лучшим игроком матча «Ницца» – «Монако»

Российский футболист провел свою 100-ю встречу в составе «монегасков».

Болельщики «Монако» признали российского полузащитника команды Александра Головина лучшим игроком гостевого матча шестого тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:2).

Как сообщает пресс-служба «монегасков», за 25-летнего футболиста проголосовали 58% участников опроса.

Напомним, что хавбек провел на поле 72 минуты, отличившись забитым мячом. При этом игра против «Ниццы» стала для россиянина 100-й в футболке французской команды.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в девяти встречах, забил два гола и отдал два ассиста.

После шести туров «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав пять очков. 22 сентября подопечные Нико Ковача сыграет дома против «Сент-Этьена».

источник: ФК «Монако»
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