Антон Заболотный: Ставим задачу вернуть чемпионские сезоны в ЦСКА, которые были раньше

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что хотел вернуться в армейский лагерь.

«Я стремился к этому, желал, мечтал и в конце концов получил возможность играть за свой любимый, родной клуб.

В команде многое поменялось, ЦСКА пережил серьёзную перестройку. Сейчас состав гораздо моложе, все ребята очень перспективные, доказывают, хотят делать результат. Ставим задачи вернуть те чемпионские сезоны, что были раньше, тот уровень игры, который демонстрировался», - передает слова Заболотного пресс-служба ЦСКА

Напомним, что форвард армейцев получил травму в игре против «Арсенала» (2:2), покинув поле в первой тайме. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал один ассист.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября.