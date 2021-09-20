Гаджи Гаджиев: В Агаларова поверил Газизов, именно он пригласил его в «Уфу»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал включение уфимского нападающего Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре.

«Совсем не удивлён, что Агаларова включили в расширенный список сборной России, но очень за него рад. В Махачкале за него взялись как следует, качественно подготовили, а в «Уфе» он сразу стал забивать и прогрессировать. В Гамида очень верил Шамиль Газизов, его инициативой было пригласить в «Уфу» игрока тогда ещё юношеской сборной России.

Восьми игр мало, чтобы показать себя, но включение Агаларова в расширенный список — это правильный шаг со стороны Карпина. Есть ещё несколько туров, в которых надо подтвердить, что Гамид заслуживает вызова в основной состав сборной России», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

На счету Агаларова в восьми матчах Российской премьер-лиги восемь голов. На данный момент форвард «Уфы» является лучшим бомбардиром чемпионата.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина проведут в октябре два матча в рамках квалификации на мировое первенство в Катаре. 8 октября в Казани российская сборная сыграет против Словакии, а спустя три дня в Мариборе встретится со Словенией.