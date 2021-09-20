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20 сентября 16:31
автор: Александр Бойченко

Клозе предложили стать главным тренером молодежной сборной Германии

Клозе является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

Немецкая футбольная ассоциация предложила Мирославу Клозе стать главным тренером молодежной сборной Германии.

Однако пока Клозе думает. На этом этапе работы он хочет возглавить именно клуб. Ранее он отказался с должности помощника Ханса-Дитера Флика в сборной Германии, - сообщает Kicker.

Клозе выступал за национальную сборную с 2001 по 2014 годы, провел 137 матчей и забил 71 гол. Нападающий является лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира (16 голов) и своей команды. Помимо этого Мирослав занимает второе место по числу сыгранных матчей за сборную.

источник: Kicker
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