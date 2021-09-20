Отец Агаларова: Гамид – боец. Ментально он готов к сборной России

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о вызове своего сына в сборную России.

Напомним, что 21-летний игрок попал в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Этот вызов стал для футболиста дебютным в своей карьере.

– У Гамида сейчас пошла уверенность. Он – боец. Не понимаю, почему у него должно быть волнение и почему он должен тушеваться. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он удачно сыграл. Ментально он готов. Если он будет полезен в сборной, я буду только рад. Сможет ли он составить конкуренцию, будет зависеть от главного тренера, который будет определять тактику на матчи, – цитирует Агаларова-старшего Sport24.ru.

Добавим, что на данный момент Агаларов является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата России после восьми туров, забив восемь голов в восьми встречах. Ранее нападающий вызывался в молодежную сборную России, отличившись тремя забитыми мячами в двух встречах.

8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии. Спустя три дня подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией. Игра пройдет в Мариборе.