Азмун не примет участия в игре с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не прилетел в Казань на сегодняшний матч восьмого тура Премьер-лиги с «Рубином».

В этом сезоне 26-летний иранец сыграл девять официальных матчей в РПЛ, Суперкубке и Лиге чемпионов в составе сине-бело-голубых, забив в них шесть голов.

Напомним, встречу в столице Татарстана также пропустят травмированные 28-летний полузащитник Магомед Оздоев и 26-летний защитник Вячеслав Караваев. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков, подопечные Леонида Слуцкого идут на пятом месте, имея в активе 14 баллов.