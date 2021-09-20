«Локомотив» потерял очки в выездном матче с «Уралом»

Футболисты «Локомотива» не смогли обыграть «Урал» (0:0) в гостевом матче восьмого тура чемпионата России.

Отметим, что железнодорожники имели преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (61 на 39), а также общему количеству ударов (12-5) и ударам в створ ворот (4-3). Однако команде Марко Николича не удалось добиться пятой победы в нынешнем сезоне РПЛ.

Таким образом, «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Урал» идет 16-м с тремя очками.

25 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Химками», а екатеринбуржцы двумя днями позже на своем поле примут тульский «Арсенал».

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8-й тур