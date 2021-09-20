Калиниченко заявил, что матч против ЦСКА может оказаться последним для Витории

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о дальнейшей судьбе нынешнего тренера красно-белых Руя Витории накануне дерби с ЦСКА.

«Возможно, матч с ЦСКА окажется последним для Витории в «Спартаке». Статистику можно исправить, если будут какие-то изменения в команде и в клубе. Пока я надеюсь, что мы просто должны выиграть какую-то игру по теории вероятности», - цитирует Калиниченко «Матч ТВ».

Добавим, что на данный момент команды в таблице занимают восьмое и девятое место соответственно, имея в активе по десять очков. Встречу центрального матча восьмого тура обслужит российский арбитр категории ФИФА Сергей Карасев ,встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 мск.