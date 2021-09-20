Игроки «Локомотива» и «Урала» поучаствовали в потасовке в конце матча

Игроки «Локомотива» и «Урала» устроили столкновение по окончании матча восьмого тура РПЛ (0:0).

Конфликт начался со столкновения между Франсуа Камано и Даниэлем Мишкичем. Игроки сцепились на фланге, затем к ним присоединились другие игроки. В результате дотасовки судья показал желтые карточки Камано, Мишкичу и защитнику «Локомотива» Тину Едваю.

Отметим, что железнодорожники имели преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (61 на 39), а также общему количеству ударов (12-5) и ударам в створ ворот (4-3). Однако команде Марко Николича не удалось добиться пятой победы в нынешнем сезоне РПЛ.

Таким образом, «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Урал» идет 16-м с тремя очками.

25 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Химками», а екатеринбуржцы на своем поле примут тульский «Арсенал».