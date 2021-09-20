Властимил Петржела - о вызове Дзюбы в сборную: Я не удивлен этому решению Карпина

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение Валерия Карпина вызвать в сборную России нападающего из Санкт-Петербурга Артема Дзюбу. Футболист включен в расширенный список.

«Я не удивлен решением Карпина. Сборной России не хватало Дзюбы в предыдущих матчах, забивать просто некому. Поэтому для матчей с более серьезными соперниками вариант с Дзюбой в атаке нельзя игнорировать.

Хотя Дзюба своей игрой не заслужил вызова в сборную, он попадет в окончательный список, потому что у Карпина просто нет других вариантов», - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел семь матчей, в которых смог отдать три голевых паса. В матче с «Рубином», который проходит в эти минуты, форвард смог забить первый мяч в сезоне. Нападающий не вызывался в национальную сборную на сентябрьские матчи с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).