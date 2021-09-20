Массимо Каррера: Решительность и полная самоотдача – самые важные аспекты матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы красно-белых на победу в матче восьмого тура чемпионата России против ЦСКА.

Добавим, что встреча между командами состоится сегодня, 20 сентября, на домашнем стадионе армейского клуба – «ВЭБ-Арене». Начало игры – в 19:30 мск.

– Сегодня будет сложный матч для обеих команд. Победит тот, кто проведет идеальную игру. Решительность и полная самоотдача – самые важные аспекты. Надеюсь, что «Спартак» сможет это сделать и обыграет в дерби ЦСКА. Forza Spartak! – цитирует Карреру «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке (10 очков).