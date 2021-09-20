«Рубин» - «Зенит»: Дзюба к перерыву оформил дубль

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил свой второй гол в матче восьмого тура РПЛ против «Рубина», доведя счет до разгромного.

На 43-й минуте Далер Кузяев прострелил по линии ворот, и буквально с метра Дзюба отправил мяч в сетку. Это второй мяч нападающего «Зенита» в новом сезоне и 97-й в 220 матчах за клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Дзюба точным ударом на 24-й минуте открыл счет в этой встрече.

Отметим, встречу в столице Татарстана пропускают травмированные 28-летний полузащитник Магомед Оздоев, 26-летний защитник Вячеслав Караваев и иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков, подопечные Леонида Слуцкого идут на пятом месте, имея в активе 14 баллов.