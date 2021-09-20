Клаудиньо отличился дебютным голом за «Зенит» в матче с «Рубином»

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал автором одного из трех забитых мячей своей команды в первом тайме матча восьмого тура РПЛ против «Рубина».

Отметим, что на 29-й минуте бразильский игрок откликнулся на передачу Малкома и точно пробил по воротам голкипера соперников Юрия Дюпина. Таким образом, 24-летний футболист забил свой дебютный гол в составе сине-бело-голубых.

Напомним, Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе этого года из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Игра с «Рубином» стала для футболиста пятой с момента его трансфера в российскую команду.

После первого тайма подопечные Сергея Семака выигрывают своего соперника со счетом 3:0. Дубль на счету форварда Артема Дзюбы.