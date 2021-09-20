Дубль Дзюбы помог «Зениту» в гостях обыграть «Рубин»

Футболисты «Зенита» одержали гостевую победу над «Рубином» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата России.

В первом тайме петербургская команда отличилась тремя забитыми мячами в ворота голкипера казанцев Юрия Дюпина – авторами голов стали форвард Артем Дзюба, записавший на свой счет дубль на 24-й и 43-й минутах, а также полузащитник Клаудиньо (29).

Во второй половине встречи хозяева смогли отыграть один мяч – на 67-й минуте защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.

Отметим, что на 77-й минуте арбитр матча Сергей Иванов удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 20 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Динамо» на четыре очка. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 очками.