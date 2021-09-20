ЦСКА - «Спартак»: После первого тайма ничья

ЦСКА на своем поле принимает «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме командам так и не удалось открыть счет - 0:0.

За первый отрезок времени красно-белые нанесли четыре удара по воротам Игоря Акинфеева, два из которых в створ. Армейцы лишь раз пробили мимо ворот Александра Максименко.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев на 43-й минуте показал желтую карточку нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

Добавим, что на данный момент команды в таблице занимают восьмое и девятое место соответственно, имея в активе по десять очков.