«Велес» добился домашней победы в матче с «Ротором»

Заключительный матч 12-го тура ФНЛ «Велес» – «Ротор» завершился победой московского клуба со счетом 3:1.
В составе победившей команды дубль оформил Артур Галоян, забивший на 34-й и 57-й минутах. Еще одним голом отметился Самину Абдуллахи (59). Соперник ответил результативным ударом Андрея Чуканова (53).
Таким образом, «Велес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У «Ротора» 15 очков и промежуточная 12-я строчка.
В следующем туре москвичи сыграют в гостях против «СКА-Хабаровска», а клуб из Волгограда на своем поле встретится с «КАМАЗом». Обе встречи запланированы на 25 сентября.
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