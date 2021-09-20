Игорь Шалимов: Сегодняшняя ничья очень значима для «Урала», нам было важно не проиграть «Локомотиву»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче восьмого тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

Отметим, что в нынешнем сезоне екатеринбургский клуб не одержал ни одной победы, набрав три очка в восьми матчах. В данный момент уральцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

– Сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть. Мы сыграли на ноль, а «Локомотив» провел первую встречу, в которой не смог забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинировано и самоотверженно. Явных голевых эпизодов с игры у «Локомотива» не было. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком, – цитирует Шалимова клубная пресс-служба «Урала».

23 сентября команда из Екатеринбурга сыграет в гостях против владимирского «Торпедо» в рамках группового этапа Кубка России, а спустя четыре дня проведет домашнюю встречу с тульским «Арсеналом» в РПЛ.