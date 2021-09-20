Суд поручил УЕФА прекратить разбирательство в отношении трех клубов Суперлиги

Судья мадридского коммерческого суда Мануэль Руис де Лара вынес постановление, в котором призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить дисциплинарные разбирательства в отношении клубов-учредителей Суперлиги - испанских «Реал Мадрид» и «Барселона», а также итальянского «Ювентуса».

По словам судьи, УЕФА действовал вне правового поля, не прислушиваясь к возражениям противоположной стороны. УЕФА, несмотря на решение Европейского суда в Мадриде о прекращении дисциплинарного производства, не закрыл расследование и не отменил санкции. У УЕФА есть пять дней, чтобы закрыть расследование, - отмечает Confilegal.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама турнир был приостановлен на неопределенный срок.