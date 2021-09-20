ЦСКА дома обыграл «Спартак» в дерби благодаря голу Заболотного

Футболисты ЦСКА одержали минимальную победу над «Спартаком» (1:0) в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).