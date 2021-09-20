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20 сентября 21:31
автор: Александр Бойченко

«Зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, а не на господина Иванова». Слуцкий - о судействе

«Рубин» уступил «Зениту» 1:3 в домашнем матче восьмого тура РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3) раскритиковал работу главного судьи Сергея Иванова.

«Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику, сказал Слуцкий. - Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита», надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма.

Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета».

В первом тайме петербургская команда отличилась тремя забитыми мячами в ворота голкипера казанцев Юрия Дюпина – авторами голов стали форвард Артем Дзюба, записавший на свой счет дубль на 24-й и 43-й минутах, а также полузащитник Клаудиньо (29).

Во второй половине встречи хозяева смогли отыграть один мяч – на 67-й минуте защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.

На 77-й минуте арбитр матча Сергей Иванов удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 20 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Динамо» на четыре очка. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 очками.

В следующем туре петербургский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов» (25 сентября), а казанцы на выезде встретятся с «Динамо» (26 сентября).

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