«Зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, а не на господина Иванова». Слуцкий - о судействе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3) раскритиковал работу главного судьи Сергея Иванова.

«Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику, сказал Слуцкий. - Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита», надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма.

Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета».

В первом тайме петербургская команда отличилась тремя забитыми мячами в ворота голкипера казанцев Юрия Дюпина – авторами голов стали форвард Артем Дзюба, записавший на свой счет дубль на 24-й и 43-й минутах, а также полузащитник Клаудиньо (29).

Во второй половине встречи хозяева смогли отыграть один мяч – на 67-й минуте защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков забил в свои ворота.