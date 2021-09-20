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20 сентября 21:25
автор: Владислав Корегин

«Витязь» уступил «Ак Барсу» в Казани и потерпел седьмое поражение кряду в КХЛ

В последний раз подольский клуб одерживал победу в чемпионате 2 сентября в игре с «Торпедо» (6:3).

«Ак Барс» на своем поле победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе казанской команды шайбы забросили Артур Бровкин (3-я минута) и Кирилл Петров (59). Гости ответили голом Даниэля Одетта (13).

Отметим, что подопечные Дмитрия Квартальнова одержали третью победу кряду и набрали 11 очков, расположившись на четвертом месте в Восточной конференции. «Витязь» идет 11-м на «Западе» (6 очков).

24 сентября «Ак Барс» сыграет дома против «Адмирала», а «Витязь» двумя днями ранее не выезде встретится с «Локомотивом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Московская область) – 2:1 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол:
1:0 – Бровкин (Бурмистров), 02:42

1:1 – Одетт (Бородкин, Индрашис), 12:42

2:1 – Петров (Сафонов), 58:21

Вратари: Билялов – Ежов
Броски: 20 – 22
Штраф: 10 – 4

источник: «Советский спорт»
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