«Витязь» уступил «Ак Барсу» в Казани и потерпел седьмое поражение кряду в КХЛ

«Ак Барс» на своем поле победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе казанской команды шайбы забросили Артур Бровкин (3-я минута) и Кирилл Петров (59). Гости ответили голом Даниэля Одетта (13).
Отметим, что подопечные Дмитрия Квартальнова одержали третью победу кряду и набрали 11 очков, расположившись на четвертом месте в Восточной конференции. «Витязь» идет 11-м на «Западе» (6 очков).
24 сентября «Ак Барс» сыграет дома против «Адмирала», а «Витязь» двумя днями ранее не выезде встретится с «Локомотивом».
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