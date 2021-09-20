ЦСКА осмеял Федуна после поражения в дерби

ЦСКА в Twitter после победы над московским «Спартаком» (1: 0) в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги высмеял владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА», — подписали снимок представители ЦСКА.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.