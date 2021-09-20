Вечеслав Колосков: Нужно дать доработать тренеру

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (1: 0) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилась игра. Был острый и динамичный футбол. Обе команды сыграли хорошо. Думаю, что обе команды еще наберут свои очки. Еще много игр впереди», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков высказался о перспективах Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.

«Спартак» играл хорошо. Им просто не повезло. Мне понравилось их движение. Нужно дать поработать тренеру. Говорить об отставке преждевременно», - добавил Колосков.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.