ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 22:29
автор: Александр Бойченко

Вечеслав Колосков: Нужно дать доработать тренеру

«Спартак» уступил в московском дерби ЦСКА со счетом 0:1.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (1: 0) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилась игра. Был острый и динамичный футбол. Обе команды сыграли хорошо. Думаю, что обе команды еще наберут свои очки. Еще много игр впереди», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков высказался о перспективах Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.

«Спартак» играл хорошо. Им просто не повезло. Мне понравилось их движение. Нужно дать поработать тренеру. Говорить об отставке преждевременно», - добавил Колосков.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новая BMW 5 в кузове G60. Все рэндеры и информация о новой БМВ 5Карпин рассказал, как преодолеть негатив вокруг ДзюбыВалерий Карпин: Головин принёс сборной России пользу, которая ярче, чем голыРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаРудова в энергичном танце обнажила большую грудь: видеоВеликая объяснила, чем ее не устроили подаренные машины
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Не главное дерби страны… Как ЦСКА вырвал шальную победу у «Спартака» в ужасном по качеству матче
Очередная серия противостояния ЦСКА и «Спартака» не поразила воображение качественным футболом, а решил все единственный гол Антона Заболотного в концовке.
Дзюба ответил на вызов Карпина двумя голами. Как «Зенит» за тайм уничтожил «Рубин» в Казани
Матч 8-го тура РПЛ обернулся для «Зенита» легкой прогулкой: питерцы победили команду Леонида Слуцкого 3:1, при этом Артем Дзюба забил свои первые голы в сезоне.
«Понимаю Карпина: даже нулевой Дзюба лучше пикового Заболотного». Червиченко — о заявке сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России, который обнародовал на матчи против Словении и Словакии Валерий Карпин.
Глушаков и Дзюба снова вместе. Почему от состава Карпина на Словакию и Словению веет надеждой и безнадегой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Федун творит бред, но армейцам «Спартак» не проиграет». Ловчев — о главном дерби страны
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (20 сентября, 19:30).
«Казань — хороший раздражитель, поэтому Питер победит 1:0». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Зенит»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, команда Леонида Слуцкого даже на своем поле не сможет отобрать очки у действующего чемпиона в 8-м туре РПЛ (20 сентября, 18:30).
ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция главного матча РПЛ 20.09.2021
20 сентября 2021 года в Москве состоится центральный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
Месси не нужен этому «ПСЖ»? Лео обиделся на замену, а парижане без него вырвали чудо-победу у «Лиона»
В шестом туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома с большим трудом переиграл «Лион» (2:1) и по-прежнему идет в Лиге 1 без потерь.
Любуйся, Каталония! Как «Динамо» победило в Сочи благодаря голу Захаряна, за которым следит «Барселона»
В выездном матче восьмого тура РПЛ бело-голубые с минимальным счетом одолели «Сочи», наступив на горло своему атакующему стилю игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика