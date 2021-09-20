Семак объяснил причину отсутствия Азмуна в игре с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия Сердара Азмуна в матче с «Рубином» (3:1).

«У Сердара имеется мышечная проблема, воспаление. Мы провели обследование, оно показало, что ничего критичного у него нет. Надеемся, что удастся отделаться небольшим сроком, и что к следующему матчу он будет готов», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне у иранского форварда семь проведенных матчей за «Зенит», в которых он забил пять голов и отдал результативную передачу.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 20 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Динамо» на четыре очка. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 очками.

В следующем туре петербургский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов» (25 сентября), а казанцы на выезде встретятся с «Динамо» (26 сентября).