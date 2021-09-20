«Наполи» разгромил «Удинезе» в гостевом матче и возглавил таблицу Серии А

В понедельник, 20 сентября, завершился матч между «Удинезе» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена» и завершилась разгромной победой неаполитанцев - 4:0.

Голы забили Виктор Осимен, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинг Лосано. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все четыре стартовых матча. «Наполи» занимает первое место с 12 очками. У «Удинезе» семь очков и восьмое место.

Отметим, что следующий матч Лиги Европы «Спартак» проведет с «Наполи». Игра состоится в Неаполе 30 сентября.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Удинезе» — «Наполи» — 0:4 (0:2)