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20 сентября 23:53
автор: Александр Бойченко

«Наполи» разгромил «Удинезе» в гостевом матче и возглавил таблицу Серии А

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу неаполитанцев.

В понедельник, 20 сентября, завершился матч между «Удинезе» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена» и завершилась разгромной победой неаполитанцев - 4:0.

Голы забили Виктор Осимен, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинг Лосано. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все четыре стартовых матча. «Наполи» занимает первое место с 12 очками. У «Удинезе» семь очков и восьмое место.

Отметим, что следующий матч Лиги Европы «Спартак» проведет с «Наполи». Игра состоится в Неаполе 30 сентября.

Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур

«Удинезе» — «Наполи» — 0:4 (0:2)

Голы: Осимен, 24 (0:1). Ррахмани, 35 (0:2). Кулибали, 52 (0:3). Лосано, 84 (0:4).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Зегелар, 72), Бекао, Молина (Соппи, 86), Арслан (Самарджич, 72), Перейра (Макенго, 64), Уоллас, Деулофеу (Бету, 64), Пуссетто.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй (Дзаноли, 86), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса, Эльмас, Руис (Петанья, 81), Инсинье (Зелиньски, 71), Политано (Лосано, 71), Осимен (Унас, 81).

Предупреждения: Самир, 56. Молина, 66. Мариу Руй, 82.

источник: «Советский спорт»
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