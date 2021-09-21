Губерниев - о матче ЦСКА - «Спартак»: Ничего особо не умеют ни те ни другие

Комментатор Дмитрий Губерниев разочаровался матчем восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:0).

«Про ЦСКА и «Спартак»!!!! Игра была равна… Вообще грустно смотреть за таким дерби. Ничего особо не умеют ни те ни другие. Когда в сдержанный футбол играют классные команды, это зрелище для гурманов. Ну а когда такие, то это просто плохой фон. Одновременно можно готовить чай и читать глум на такой футбол в соцсетях», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».