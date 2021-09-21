Валерий Масалитин: Наши флагманы «Спартак» и ЦСКА сейчас представляют собой жалкое зрелище

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике московское дерби со «Спартаком» (1:0).

«Так не играют вообще. Некогда наши флагманы - что «Спартак», что ЦСКА - сейчас представляют собой жалкое зрелище. Я посмотрел игру - никакого удовольствия не получил. Будем надеяться, что будут сделаны определенные выводы, зимой команды доукомплектуются и весной будут играть в совсем другой футбол», - приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».