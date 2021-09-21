Максименко получил самую низкую оценку в московском дерби ЦСКА - «Спартак»

Аналитический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча восьмого тура чемпионата России между московскими ЦСКА - «Спартаком» (1:0).
Таким образом, самую низкую оценку получил голкипер красно-белых Александр Максименко (5,7). Портал высоко оценил игру защитника «Спартака» Виктора Мозеса (7,6) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (7,5).
Таким образом, самую низкую оценку получил голкипер красно-белых Александр Максименко (5,7). Портал высоко оценил игру защитника «Спартака» Виктора Мозеса (7,6) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (7,5).
Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Максименко на 81-й минуте.
ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).
27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».
источник: WhoScored.com