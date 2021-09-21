Черчесов рассказал, что одинаково смотрит на футбол со Шварцем и Николичем

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что одинаково смотрит на футбол с наставником «Динамо» Сандро Шварцем и специалистом из «Локомотива» Марко Николичем.

«Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол также и с Марко Николичем», - сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Вместе с командой он пробился в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а на Евро-2020 не смог выйти из группы. На посту его сменил экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин.