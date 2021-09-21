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21 сентября 10:14

Французское издание считает, что Месси в «ПСЖ» увядает и не влияет на игру

В последнем матче с «Лионом» аргентинец был заменен на 76-й минуте.
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси подвергся критике от французского издания Le Parisien после матча шестого тура чемпионата
Франции с «Лионом» (2:1).


«Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось. Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру», - говорится в материале о Лионеле.

Добавим, что Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены аргентинец был недоволен уходом с поля и не пожал руку Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лион», с восемью очками располагается на девятой строчке.

22 сентября «ПСЖ» проведет гостевую встречу с «Мецом», а «Лион» примет «Труа».

источник: Le Parisien
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