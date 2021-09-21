Дмитрий Комбаров: Я не понимаю, какой футбол проповедует Витория в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после поражения от ЦСКА (0:1) подверг критике главного тренера красно-белых Руя Виторию.

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит. Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Может его увольнять слишком дорого, поэтому все так», - приводит слова Дмитрия РБК.

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».