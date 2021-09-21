Валерий Гладилин: Мне непонятно, в какой футбол играет ЦСКА, «Спартак» выглядел немного лучше

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о московском дерби с ЦСКА (0:1) в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Мне до сих пор непонятно, в какой футбол играют армейцы. «Спартак» выглядел немного лучше. Я не могу сказать, что ЦСКА одержал убедительную победу. По игре в составе армейцев мне не запомнился никто», - приводит слова Валерия «МК-Спорт».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».