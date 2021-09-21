Гладилин - о будущем Витории в «Спартаке»: Тренера судят по результатам, его у команды нет

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин после поражения от ЦСКА (0:1) поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Есть ли уверенность, что Руй Витория будет главным тренером команды в следующем году? Я не могу ответить на этот вопрос. Тренера судят по результатам. Результата у «Спартака» нет», - приводит слова Валерия «МК-Спорт».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».