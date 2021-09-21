ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
В Москве впервые пройдет CoachConf.com
21 сентября 11:35
автор: Анастасия Ключникова

В Москве впервые пройдет CoachConf.com

30 сентября состоится первая онлайн-конференции для российских футбольных тренеров.

Основными спикерами мероприятия станут специалисты ведущих клубов Европы. Основные темы обсуждения: регламенты проведения игр, новые подходы к статистике, оценка эффективности тренировочного процесса в футбольных школах, особенности построения и развития игровой модели. Также планируют рассмотреть вопросы футбольного скаутинга, селекцию во взрослом и юношеском футболе, методологии тренировок. Обо всем этом российским тренерам детально расскажут специалисты из футбольных клубов «Барселона»и «Бенфика», из Aspire Academy. В конференции примут участие и другие зарубежные тренеры.

Задача европейских специалистов в рамках CoachConf.com – помочь российским коллегам разобраться в теории тренировочного процесса, оптимизировать выбор методик, сфокусировавшись на практике обучения игроков.

Тренеры сильнейших европейских клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Слушателям разъяснят наиболее эффективные способы организации работы, познакомят с системами обучения инновационным техникам, особенностям

подготовки спортсменов и повышению результативности на поле.

Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.

Спикеры мероприятия:

Джеф Вуд, тренер UEFA PRO, Футбольной ассоциации Уэльса.

Фреди Мартин, тренер китайской футбольной ассоциации.

Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив».

Валерий Пищик, тренер лицензии USSF C, директор кэмпов Real Madrid (США).

Алекс Великих, руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports.

Роман Фомин, глава отдела науки Института подготовки UFC (Лас-Вегас).

Альберт Фернандез, помощник главного тренера сборной Катара.

Игорь Дрыков, тренер UEFA B YOUNG, основатель Rinus Academy.

Вадим Козлов, тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика».

Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат».

Алексей Румянцев, тренер в ФК «Уфа», «Зенит», «Локомотив».

Сергей Никитин, президент и главный тренер футбольного клуба «Импульс».

По словам экс-вратаря сборной России и ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева, онлайн-конференция является прекрасной возможностью для всех желающих продолжить профессиональное развитие и грамотное выстраивание своей карьеры.

«Никогда раньше знания не были такими доступными, как сейчас. Обычно тренеры и клубы тратят тысячи долларов, чтобы посетить конференции с участием международных экспертов. Перелеты, отели, питание – все это отнимало массу времени и денег. Но сегодня любой желающий может принять участие в конференции, не выходя из дома, – отметил Вячеслав Малафеев, - Я приму участие в предстоящей конференции и уверен, что многие мои коллеги поступят так же».

Возможность живого общения – важное преимущество предстоящей онлайн-конференции. Принять участие в мероприятии можно будет из любой точки мира. Слушателям предоставят услуги профессиональных переводчиков-синхронистов.

«Приятно удивляет разнообразие спикеров на конференции – российские и зарубежные тренеры А и В категорий, футбольные скауты, эксперты, занимающие руководящие должности в спортивных организациях. Это даст участникам массу полезных и ценных знаний». - прокомментировал событие Станислав Крицюк, бывший вратарь португальского футбольного клуба «Жил Висенте», а ныне голкипер питерского «Зенита».

Участниками конференции уже стали десятки профессионалов, задействованных в работе клубов российской Премьер-лиги. Опыт других стран показывает, что подобные обучающие конференции являются значимыми событиями для всего футбольного сообщества, независимо от того, где они проводятся – в Англии, Испании, Германии, Италии или других странах. Первую российскую онлайн-конференцию можно будет посмотреть также и в записи.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В сети появились фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro на HamonyOS 2.0Топ-15 кроссоверов августа 2021"Спартак" одержал волевую победу над рижским "Динамо"Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаРудова в энергичном танце обнажила большую грудь: видеоДарья Валитова опубликовала откровенное фото
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Не главное дерби страны… Как ЦСКА вырвал шальную победу у «Спартака» в ужасном по качеству матче
Очередная серия противостояния ЦСКА и «Спартака» не поразила воображение качественным футболом, а решил все единственный гол Антона Заболотного в концовке.
Дзюба ответил на вызов Карпина двумя голами. Как «Зенит» за тайм уничтожил «Рубин» в Казани
Матч 8-го тура РПЛ обернулся для «Зенита» легкой прогулкой: питерцы победили команду Леонида Слуцкого 3:1, при этом Артем Дзюба забил свои первые голы в сезоне.
«Понимаю Карпина: даже нулевой Дзюба лучше пикового Заболотного». Червиченко — о заявке сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России, который обнародовал на матчи против Словении и Словакии Валерий Карпин.
Глушаков и Дзюба снова вместе. Почему от состава Карпина на Словакию и Словению веет надеждой и безнадегой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Федун творит бред, но армейцам «Спартак» не проиграет». Ловчев — о главном дерби страны
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (20 сентября, 19:30).
«Казань — хороший раздражитель, поэтому Питер победит 1:0». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Зенит»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, команда Леонида Слуцкого даже на своем поле не сможет отобрать очки у действующего чемпиона в 8-м туре РПЛ (20 сентября, 18:30).
ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция главного матча РПЛ 20.09.2021
20 сентября 2021 года в Москве состоится центральный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».
Месси не нужен этому «ПСЖ»? Лео обиделся на замену, а парижане без него вырвали чудо-победу у «Лиона»
В шестом туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома с большим трудом переиграл «Лион» (2:1) и по-прежнему идет в Лиге 1 без потерь.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика