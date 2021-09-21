В Москве впервые пройдет CoachConf.com

Тренеры сильнейших европейских клубов помогут наставникам российских команд в разработке плана действий, основанном на индивидуальных характеристиках игроков. Отдельно будут разобраны вопросы стратегии коллективного обучения и выработки собственного игрового стиля.

Основными спикерами мероприятия станут специалисты ведущих клубов Европы. Основные темы обсуждения: регламенты проведения игр, новые подходы к статистике, оценка эффективности тренировочного процесса в футбольных школах, особенности построения и развития игровой модели. Также планируют рассмотреть вопросы футбольного скаутинга, селекцию во взрослом и юношеском футболе, методологии тренировок. Обо всем этом российским тренерам детально расскажут специалисты из футбольных клубов «Барселона»и «Бенфика», из Aspire Academy. В конференции примут участие и другие зарубежные тренеры.

Участники онлайн-конференции получат доступ к лучшим мировым тренерским кейсам.

Спикеры мероприятия:

Джеф Вуд, тренер UEFA PRO, Футбольной ассоциации Уэльса.

Фреди Мартин, тренер китайской футбольной ассоциации.

Елена Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив».

Валерий Пищик, тренер лицензии USSF C, директор кэмпов Real Madrid (США).

Алекс Великих, руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports.

Роман Фомин, глава отдела науки Института подготовки UFC (Лас-Вегас).

Альберт Фернандез, помощник главного тренера сборной Катара.

Игорь Дрыков, тренер UEFA B YOUNG, основатель Rinus Academy.

Вадим Козлов, тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика».

Юрий Нагайцев, тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат».

Алексей Румянцев, тренер в ФК «Уфа», «Зенит», «Локомотив».

Сергей Никитин, президент и главный тренер футбольного клуба «Импульс».

По словам экс-вратаря сборной России и ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева, онлайн-конференция является прекрасной возможностью для всех желающих продолжить профессиональное развитие и грамотное выстраивание своей карьеры.

«Никогда раньше знания не были такими доступными, как сейчас. Обычно тренеры и клубы тратят тысячи долларов, чтобы посетить конференции с участием международных экспертов. Перелеты, отели, питание – все это отнимало массу времени и денег. Но сегодня любой желающий может принять участие в конференции, не выходя из дома, – отметил Вячеслав Малафеев, - Я приму участие в предстоящей конференции и уверен, что многие мои коллеги поступят так же».

Возможность живого общения – важное преимущество предстоящей онлайн-конференции. Принять участие в мероприятии можно будет из любой точки мира. Слушателям предоставят услуги профессиональных переводчиков-синхронистов.

«Приятно удивляет разнообразие спикеров на конференции – российские и зарубежные тренеры А и В категорий, футбольные скауты, эксперты, занимающие руководящие должности в спортивных организациях. Это даст участникам массу полезных и ценных знаний». - прокомментировал событие Станислав Крицюк, бывший вратарь португальского футбольного клуба «Жил Висенте», а ныне голкипер питерского «Зенита».

Участниками конференции уже стали десятки профессионалов, задействованных в работе клубов российской Премьер-лиги. Опыт других стран показывает, что подобные обучающие конференции являются значимыми событиями для всего футбольного сообщества, независимо от того, где они проводятся – в Англии, Испании, Германии, Италии или других странах. Первую российскую онлайн-конференцию можно будет посмотреть также и в записи.